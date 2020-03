Ora non si può fare. Meglio, non si deve fare. Rinizieremo quando l'avversario sarà sconfitto, mandato ko, con il gioco di squadra: noi a casa, a fare 'legna' in mezzo al campo, a coprire le spalle ai veri fuoriclasse, a chi davvero sa cosa fare in situazioni di emergenza. Steso il coronavirus sarà festa, più di un Mondiale vinto, con l'abbraccio, gesto troppo spesso sottovalutato, che verrà apprezzato fino all'ultima stretta.



Restando a casa, spulciando nel passato, tanti sono gli abbracci che ci hanno fatto emozionare, anche nel calcio. Ed è per questo che, oggi, la Classifica di CM è dedicata agli abbracci che hanno trasmesso qualcosa nella storia pallonara: non ideali, come quelli tra la Curva e il bomber che segna, ma stretti, sentiti, veri e concreti, come quello di Materazzi con Mourinho nella notte interista di Madrid, nostalgico. Come quelli di De Rossi con Totti ai rispettivi addii, malinconico. Come quello di Mario Balotelli con la sua mamma a Euro2012, tenero e dolce. Tante sfumature, un'unica certezza: quando tutto questo sarà finito, l'abbraccio non sarà più lo stesso.

Perché non potremo più farne a meno.