Alla Gazzetta dello Sport, in occasione della riapertura del suo negozio in centro a Milano, Marco Materazzi ha commentato i movimenti di mercato dell’Inter, che dopo de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez (e in attesa di Politano), nella giornata di ieri ha presentato Nainggolan: “Radja è un grandissimo acquisto, è il puntello giusto per affrontare una stagione che si prospetta bella entusiasmante, ricca di soddisfazioni… e c’è anche la Champions League: solo quello è già un bel vedere“.



De Vrij, Asamoah, Martinez, Nainggolan, e adesso ecco il colpo Politano. Il mercato dei nerazzurri è già super?

“I dirigenti stanno facendo un ottimo lavoro. De Vrij mi piace molto come giocatore e come atleta. Abbiamo un allenatore molto intelligente che ha già detto che si potrà giocare a tre dietro: in quel modulo l’olandese si trova bene, lui e Skriniar sono diversi e si completano. Asamoah mi piace: è stato importante per la Juve. Politano è cresciuto tantissimo“.



A proposito di Juve: la vede un po’ meno lontana?

“Juve e Napoli hanno fatto una stagione grandissima, ma se avesse vinto il Napoli nessuno avrebbe detto nulla. Complimenti alla Juve, ma mai come quest’anno la seconda è arrivata così vicina ad assaporare quello che tutta l’Italia non juventina si aspettava. L’Inter dopo il 2010 ha cambiato tantissimo: ora succede di meno. Giocando insieme cresce l’amalgama, l’amicizia, il gruppo“.



​Spalletti quanto conta?

“L’anno scorso ha fatto tantissimo, anche lui non vede l’ora di vincere in Italia. Lo considero tra i primi tre tecnici italiani insieme con Allegri e Sarri. Luciano non si discute: come lavoro ha sempre fatto grandi cose tra gli anni di Roma e l’Inter, ma c’è la piccola macchia dello scudetto. Gli auguro che possa vincerlo all’Inter, perché anche lui ha imparato ad apprezzare che cosa significano questi colori per i tifosi nerazzurri“.



E Icardi? Per lei resterà?

“Penso di sì. Da tifoso voglio uno che segni 30 gol, non i 110 milioni della clausola. Mauro è “dentro” l’Inter, al di là di ciò che appare è più maturo dell’età e per quello che fa in campo non gli si può rimproverare niente. Ognuno poi fa la sua vita e deve avere la personalità per tenere fede alle sue idee“.



Ieri era il secondo compleanno della gestione Suning.

“L’Inter è in Champions: carta canta, va data fiducia ai cinesi“.