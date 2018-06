Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, parla del campionato appena finito e spiega come l'Inter, vincendo allo stadio Olimpico in una partita decisiva per la propria stagione, abbia scacciato un incubo vecchio 12 anni.



“La stagione è finita nel modo giusto, la Champions era il minimo che l’Inter potesse ottenere. Bravi i ragazzi che hanno raggiunto l’obiettivo e adesso secondo me possono contare su una base molto importante, sia a livello di squadra che di allenatore. L’Inter ha scacciato via un incubo che era quello dell’Olimpico. Skriniar? Secondo me ha fatto un grandissimo campionato, ha ancora un 50% di margine di miglioramento con dei maestri come Spalletti, Martusciello e Baldini. Penso che possa soltanto migliorare, non è semplice presentarsi a San Siro ed esordire con una stagione simile”.