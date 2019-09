Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, campione del mondo con l'Italia nel 2006, dove fu protagonista con due reti, contro Repubblica Ceca e Francia, più il rigore in finale sempre coi transalpini, parla al Chiringuito Tv a margine del Fifa the Best.



Interrogato sul futuro di José Mourinho, allenatore con il quale ha fatto il Triplete in nerazzurro, Materazzi risponde così: "Mourinho al Real Madrid? Bisogna avere il massimo rispetto per Zidane". Proprio con Zizou, Materazzi fu protagonista nell'episodio della testata che costò il rosso all'attuale tecnico delle Merengues.