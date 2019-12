Nella sua intervista a GQ, lo svedese, prossimo al ritorno in, ha dichiarato: "Nella prima partita, il derby 2010-11, sono tutti contro di me. Va bene, questo mi carica. Però se non hai il controllo non va bene, perché perdi la testa e fai qualcosa di stupido. Arrivo al rigore, e chi mi ha fatto fallo? Materazzi. Doppio rigore, 1-0 Milan. Nel secondo tempo Matrix mi carica e gli faccio una mossa di taekwondo. L’ho mandato in ospedale. Stankovic mi dice: “Perché lo hai fatto, Ibra?” E io gli rispondo: “Ho aspettato questo momento per quattro anni. Ecco perché”. E me ne sono andato". 4 anni prima, Materazzi era entrato duro proprio su Ibra.- Ora arriva la risposta di Marcosu Instagram, dove posta una foto delladall': "Veni... Vidi.... Vici !!! Sempre e comunque GRAZIE Zlatan.... Senza di te non l’avremmo mai VINTA ...". Ibra andò via quell'estate, al Barcellona, e arrivà Eto'o. Tra l'altro, Matrix cita Ibra con quel Veni, vidi, vici utilizzato proprio dall'ex Galaxy per salutare la MLS.