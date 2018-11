Cosìha parlato a Sky Sport in vista di Inter-Barcellona in programma questa sera a San Siro: “Quando penso al Barcellona mi torna in mente il fischio finale della semifinale del 2010. Questa Inter dimostra di aver trovato una sua dimensione. Sono fiducioso per stasera, San Siro pieno fa la differenza. Complimenti a società e squadra: hanno meritato questo pubblico.Ha avuto questo problema al braccio, forse meglio che non rischi (sorride, ndr).? L'alchimia in una squadra si crea. Non me ne vogliano i giocatori del Manchester United, ma penso che a livello di rosa non valgano quelli che eravamo noi. Magari José adesso si è ammorbidito.? Lui aveva rispetto di tutti, ma riguardo di nessuno. Mourinho si faceva sentire con tutti, non soltanto con Mario. L'allenatore è un po' uno psicologo visto che deve pensare per 25. Poi sta all'intelligenza del giocatore prendere il rimprovero o il consiglio in maniera positiva”.