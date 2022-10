Presente negli studi di DAZN, Alessandro Matri analizza il momento difficile che sta attraversando l’attaccante della Roma Tammy Abraham: "Era quasi un obbligo se si voleva puntare al primo posto e ora diventa davvero complicato. E' un peccato, la Roma nel primo tempo stava soffrendo il Betis ma nel secondo era messa meglio in campo e nel momento migliore ha subito il gol del ko. Abraham? Gli manca il gol. Non sta giocando in maniera pulita, sembra sempre un po' in difficoltà e in affanno. Ma è questione di tempo ma prima o poi si sbloccherà".