Alessandro Matri, ex attaccante tra le altre del Brescia, parla in diretta Instagram con Mauro Suma di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, che piace a Juve, Inter e Milan: " Penso che sia molto forte per l’età che ha e per quello che ha dimostrato. Ha dimostrato di essere da Serie A, ha una personalità e una forza fisica fuori dalla norma. Ha anche una visione di gioco che non tutti hanno. Non si può accostare a Pirlo e lui lo sa, è un altro giocatore. Può ricoprire più ruoli a centrocampo e fa anche gol. Il mercato non sempre però va nella direzione del tifo. Io posso consigliargli solo di ponderare bene le sue scelte, se ci fosse un’offerta del Milan sono sicuro che ci penserà più di una volta".