Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto un colloquio telefonico questa mattina col Presidente del Coni, Giovanni Malagò. ''La prego di rivolgere i miei più vivi complimenti a Federica Brignone, Michela Moioli e Dorothea Wierer per le brillanti conquiste delle Coppe del Mondo degli ultimi giorni, unitamente ai tecnici, alle società e alla Federazione -ha detto Mattarella a Malagò, come riporta Repubblica.it- . Ho molto apprezzato la loro partecipazione emotiva con le affettuose dediche che hanno voluto inviare all'Italia e alla gente che sta soffrendo. Presto vorrò avere il piacere di poterle incontrare al Quirinale, ovviamente non appena la situazione generale lo consentirà''.