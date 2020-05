Il presidente della Repubblica,, manda un messaggio agli italiani nel giorno del 28esimo anniversario dellai, in cui persero la vita il giudice, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Mattarella ha ricordato anche, magistrato ucciso dalla mafia poche settimane dopo l’attentato che colpì Falcone.. Le figure di, come di tanti altri servitori dello Stato caduti nella lotta al crimine organizzato, hanno fatto crescere nella società il senso del dovere e dell'impegno per, infondendo coraggio, suscitando rigetto e indignazione, provocando volontà di giustizia e di legalità"."I mafiosi, nel progettare l'assassinio dei due magistrati, non avevano previsto un aspetto decisivo: quel che avrebbe provocato nella società. Nella loro mentalità criminale non avevano previsto che l'insegnamento di Falcone e di Borsellino, il loro esempio, i valori da loro manifestati, sarebbero sopravvissuti, rafforzandosi, oltre la loro morte: diffondendosi, trasmettendo aspirazione di libertà dal crimine, radicandosi nella coscienza e nell'affetto delle tante persone oneste".Nel videomessaggio ai giovani delle scuole coinvolti nel progetto 'La nave della legalità', come riporta l’Ansa, Mattarella ha detto: ", e ne sono divenuti i depositari, in qualche modo anche gli eredi. Dal 1992, anno dopo anno, nuove generazioni di giovani si avvicinano a queste figure esemplari e si appassionano alla loro opera e alla dedizione alla giustizia che hanno manifestato. Cari ragazzi, il significato della vostra partecipazione, in questa giornata, è il passaggio a voi del loro testimone. Siate fieri del loro esempio e ricordatelo sempre".