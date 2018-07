Lothar Matthäus, è stato intervistato nell'edizione odierna de La Stampa: “Ronaldo può giocare dove vuole anche se non capisco perché dovrebbe andarsene. Sta nel migliore club al mondo, fossi in lui non mi muoverei. Finito l’idillio con il Real? Non so, è un uomo che vive di motivazione quindi la Serie A può essere una sfida, ma secondo me lì 40 gol all’anno non li segna. Io sono diventato pallone d’oro in Italia ma erano anni speciali. Se Ronaldo deve arrivare ad alzare il livello non credo ce ne sia bisogno. La Juve è una grande squadra e non è più sola, Roma e Napoli ci sono, anche l’Inter sta tornando. Ancora un paio di anni e l’Italia sarà di nuovo nella dimensione che le appartiene".