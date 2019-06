Napoli in trattativa per James Rodriguez? "Io lo vedo alla Juventus". Parola di ​Lothar Matthäus. L'ex giocatore di Inter e Bayern Monaco non ha dubbi sul futuro del colombiano, tornato al Real Madrid dopo il prestito ai bavaresi: sarà in bianconero, con l'amico ed ex compagno Cristiano Ronaldo. Intervistato da As, ​Matthäus rivela una conversazione avuta con lo stesso James, nella quale il fantasista avrebbe fatto confidenze importanti: "​Abbiamo fatto una chiacchierata due settimane fa, durante la festa per la conquista della Bundesliga del Bayern. Io lo vedo alla Juventus. È molto vicino a Ronaldo, mi ha detto che era in contatto con lui. Cristiano ha detto che lo vuole portare alla Juventus".



James-Cristiano insieme alla Juve. Una coppia che può funzionare secondo Matthäus: "Lo capisco - prosegue - James può dare molti assist a Ronaldo, brillerebbero entrambi". Napoli avvisato: la Juve è un'insidia per James Rodriguez.