Mattia Liberali brilla di nuovo con la Nazionale: i rumors su Franco Mastantuono e i piani del Milan

E ancora inesplorate.– in mezzo e di fronte a giocatori di esperienza –e che va colto ed apprezzato al momento giusto. Come per Camarda, Zeroli e lo spagnolo Jimenez,Una risorsa chein grado di aumentare il tasso di fantasia e di rifornire gli attaccanti. Ecco, in Liberali l'area tecnica del Milan ha visto quel talento e quel tipo di calciatore – cresciuto peraltro negli anni all'interno del proprio settore giovanile – che può rappresentare un investimento e una scommessa positiva in tutti i sensi.che, per estro e fisicità, sarebbero destinate ad emergere. Nessun gol e nessun assist nelle cinque apparizioni di Liberali con la formazione allenata da Daniele Bonera, soltanto tre delle quali da titolare: questi sono numeri, ma da soli non spiegano tutto.Anche per questo motivo,Un giocatore altrettanto promettente ma che nel suo contesto ha già avuto la possibilità di ritagliarsi un certo spazio in prima squadra e che ha già attirato l'interesse di diverse big europee, Real Madrid in testa. E con un valore di mercato già di altissimo profilo. Niente da obiettare sul potenziale del ragazzo, maDopo averin compagnia di altri strepitosi talenti come Longoni, Cama, Coletta e Camarda,, lasciando il segno sia nel primo test – una rete ed un assist – che nel secondo, in cui ha trovato il gol pur entrando dalla panchina. In Nazionale, il trequartista classe 2007 non fa altro che confermare di essere in possesso di qualità che, soltanto giocando e facendolo con continuità, possono emergere e svilupparsi in un contesto di squadra. Il Milan è pronto a scommettere sul lungo periodo sull'estro di Liberali e la prossima missione starà nell'aiutarlo ad esprimerlo nella sua pienezza.