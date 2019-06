Blaise Matuidi, centrocampista di Juventus e Francia, parla in conferenza stampa dal ritiro della nazionale transalpina: "Alla Juventus sto molto bene, ma nel calcio non sai mai quello che può succedere. Per il momento, sono felice, anche la mia famiglia è felice. Il contratto? Ho lasciato tutto in mano al mio agente (Mino Raiola, ndr), ha sempre fatto le cose per bene, non sono preoccupato".



SULLA POSIZIONE DI RAIOLA - Raiola è stato sospeso dalla Fifa per 3 mesi, questo il commento di Matuidi: "Parlo con lui, le cose stanno andando molto bene. Questo non ci impedisce di discutere le cose insieme, troveremo sempre la soluzione migliore".



SULLA STAGIONE - "Nel complesso è andata bene, ho giocator sempre, non ho avuto infortuni, sono contento della mia stagione. Certo, mi sarebbe piaciuto andare oltre in Champions".