Sono ore di casting in uscita per il centrocampo della Juventus. In un reparto che conta ben 7 interpreti almeno uno è destinato a lasciare la maglia bianconera. Se in un primo tempo il nome più gettonato era quello di Sami Khedira, ora il candidato numero uno alla cessione è Blaise Matuidi. Il francese ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2020 e, a meno che la Juve non voglia perderlo a parametro zero, restano due opzioni plausibili: rinnovo o cessione. Il giocatore, non è un mistero, rimarrebbe più che volentieri alla Juventus ma la società sta spingendo per definire la sua partenza già in questa finestra di mercato. Sul centrocampista, classe 1987, vi sono il Monaco e, sorpresa dell’ultimo minuto, l’Olympique Lione. Resta all’orizzonte anche l’ipotesi, meno percorrivbile, che porta al PSG.