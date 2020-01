L'ex capitano della Lazio Mauri risponde a Mkhitaryan, che aveva definito la Lazio la seconda squadra della capitale. Il derby di Roma, previsto da calendario a fine gennaio, si accende. Ai microfoni di Radiosei, l'ex Lazio liquida così l'argomento: "Mkhitaryan ha detto che la Lazio è la seconda squadra della Capitale? Non ho sentito le sue parole, ma se dovesse aver detto così allora probabilmente avranno sbagliato traduzione". Mauri nella squadra della decade votata dai tifosi non c'è: "Io avevo un modo di giocare poco appariscente, magari facevo movimenti per liberare i compagni che non catturavano molto gli occhi del tifoso. Tra Candreva e Felipe Anderson è difficile cambiare uno degli esterni, hanno fatto entrambi molto bene. Poi a centrocampo Milinkovic è la scelta giusta. È molto più completo di Hernanes, che segnava e faceva tanti assist. Però lo stesso fa Sergej, oltre a dare una grande mano in fase difensiva e risultando utilissimo nel far salire la squadra".