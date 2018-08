Mauricio, difensore della Lazio in uscita dal club biancoceleste, vuole tornare in Brasile. Questo il post del centrale biancoceleste: "Dopo i tanti commenti che ho di ricevuto in questi giorni, ho deciso di rilasciare una dichiarazione così da farvi capire la situazione. Ho ricevuto una proposta dal Vasco da Gama ma, sfortunatamente, al momento non abbiamo definito il mio trasferimento al club per mancanza di tempo. La finestra di mercato si sta chiudendo e io dovrei risolvere la mia situazione con la Lazio. Ho bisogno di tempo per farlo. Rispetto molto il Vasco, senza dubbio uno dei giganti del nostro calcio. Chi non vorrebbe indossare quella maglia? Sarebbe un onore, un privilegio. Grazie mille per i messaggi che ho ricevuto, spero di incontrarvi un giorno! Un abbraccio".