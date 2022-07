Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore di Juventus e Napoli, Massimo Mauro, ha espresso la propria opinione in merito al futuro di Paulo Dybala.



"Dybala voleva 10 milioni di euro dalla Juve, quando già 8 sarebbero stati troppi. Sarò sincero: a mio parere l'Inter non è la soluzione ideale per Dybala. Non ne faccio un discorso tecnico, ma numerico. Anche dovesse uscire uno o più tra Dzeko, Correa o Sanchez, la coppia titolare resterebbe Lukaku-Lautaro, senza se e senza ma. Paulo, però, ha bisogno di ritrovare intensità attraverso la continuità d'impiego, e dovrebbe farlo partendo dalla panchina? Difficile"