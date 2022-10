Dalle pagine di la Republica, l'ex calciatore, Massimo Mauro, ha parlato della sfida tra Fiorentina e Inter.



"I primi venti minuti dell’Inter sono stati da grandissima squadra. Ma commentando la partita di Firenze vorrei partire sui due rigori, anche se ormai non meraviglia più niente. Dimarco scivola dopo che Bonaventura aveva già tirato, quindi la decisione di assegnare il rigore non ci stava proprio. Ma pure il rigore per l’Inter non ci stava. Sono rigori da Var, che con il calcio vero e giocato hanno poco a che vedere: ma l’ho detto mille volte, le regole di oggi sono queste e dobbiamo conviverci. La partita non può essere definita bella, troppi errori".