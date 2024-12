Getty Images

Mauro: "Juventus, contro il Venezia partita preparata male"

50 minuti fa



Massimo Mauro, ex ala della Juventus e attuale commentatore in tv, ai microfoni di Sportmediaset parla a del momento dei bianconeri: "Pensavo che la gara contro il City avesse detto che la Juventus è brava a fare contropiede e deve farlo sempre. La partita contro il Venezia era l'ideale se stai vincendo 1-0 e ti fa giocare, anziché vedere una Juventus cattiva e andare in contropiede, il Venezia continuava a produrre occasioni da gol. Quindi la partita contro il Venezia è stata preparata male, nel secondo tempo la questione non è cambiata".



Mauro aggiunge: "Non so se alcuni giocatori non ragionano molto e vogliono trovare la soluzione da soli, a me la Juventus piace molto quanto torna indietro e riparte in contropiede, come ha fatto contro il City. Motta non ha la squadra per giocare ogni tre giorni ma contro il Venezia è mancata umiltà".