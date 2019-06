Botta e risposta continui tra Maxi Lopez e Wanda Nara. Questa volta l’argentino ha mandato una frecciata all’ex moglie tramite un post su Instagram: “Sono sicuro che un giorno tutte le cose andranno al loro posto e recupereremo tutto il tempo che ci hanno portato via. Voi conoscete bene tutto l’amore e l’orgoglio che sentiamo. Per mille sorrisi e momenti felici come questo”. L’avvocato di Wanda nei giorni scorsi aveva dichiarato: “E’ da 7-8 mesi che non vengono pagati gli alimenti e le scuse usate non commuovono nessuno. Grazie a Mauro Icardi i ragazzi si vestono, mangiano, vanno a scuola e hanno le medicine. Maxi non fa nulla per i suoi figli”.