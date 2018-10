Intervistato da LPM Radio, Maxi Lopez parla parla dei suoi tre figli, che vivono con la madre, ed ex compagna di Maxi, Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi. "Ho tre piccole 'galline'. Nonostante l’impegno della madre per fargli indossare divise di altre squadre loro tre sono tifosi del River Plate. Sono appassionati di calcio, vanno allo stadio, si divertono e sono contento perché il calcio è un ambiente pulito, va bene per i bambini perché crescano sani. Non ho potuto portarli al Monumental a nessuna partita perché quando giocano loro sono all’estero. Durante le vacanze il calcio argentino era fermo, però siamo stati al Museo River. Il club ci ha aperto le porte, siamo entrati e siamo stati anche in campo. Hanno conosciuto il Monumental e sono stati battezzati"