I Mondiali in Qatar stanno continuando a regalare grandi sorprese. Dall’insolito piazzamento temporale - la prima Coppa del Mondo disputata in inverno - alle imprevedibili sconfitte delle big del calcio internazionale, Argentina contro Arabia Saudita e Germania contro Giappone su tutte. Tra le tante sorprese, però, a prendersi la scena sono stati i maxi recuperi concessi dai direttori di gara. La decisione è stata dettata dal capo degli arbitri, Pierluigi Collina, che ha scelto di far recuperare tutto il tempo perso durante gli incontri. Una mini rivoluzione che avvicina il calcio mondiale al tempo effettivo che presto potrebbe diventare una abitudinaria realtà.



LA PREMIER NON CI STA - Fra i primi campionati pronti a far soffiare il vento del cambiamento c’è stata la Serie A che, da gennaio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe variare il proprio modus operandi, introducendo questa novità. Ma se il designatore Rocchi può indicare agli arbitri italiani di seguire il protocollo mondiale, di parere diametralmente opposto è la Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il campionato inglese, alla ripresa dei match dopo la sosta per la Coppa del Mondo, non seguirà le restringenti regole poste in essere dalla FIFA, continuando ad adottare un approccio maggiormente morbido sui minuti di recupero.