si stanno confermando un'esperimento unico nel suo genere. Non solo per gli stadi "smontabili" che saranno smistati a fine manifestazione, non solo per il piazzamento temporale fra novembre e dicembre in mezzo ai campionati ma. E così è diventata la normalità vedere sfide che, invece dei canonici 90 minuti, arrivano a sfiorare i 120 minuti. Una rivoluzione quella deiche ci avvicina ale che presto potrebbe essere sperimentato anche nei campionati.che, già da gennaio, potrebbe variare il proprio modus operandi. Il caos attorno al mondo arbitrale, riporta la Gazzetta dello Sport, consente terreno fertile per l'introduzione di nuove possibilità e cosìI maxi-recuperi, quindi potrebbero diventare presto una realtà conclamata, ma portano davvero un beneficio a livello di gioco e del tanto chiacchierato tempo effettivo? Tuttosport in realtà riporta un dato che va in controtendenza:Nel 2018 le partite sono durate in media 97 minuti per circa 55 minuti di tempo effettivo. In questi Mondiali, invece, le gara sono durate finora in media 106 minuti, ma il tempo effettivo calcolato è rimasto di circa 55 minuti.