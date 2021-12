Non doveva nemmeno giocare. Poi, un fastidio al polpaccio per Zaniolo (subentrato nella ripresa e uscito per un fastidio all'adduttore destro) più il freddo di Sofia, hanno indotto Mourinho a dare una chance a Mayoral, scrive Il Messaggero. Lo spagnolo ha risposto presente avviando l'azione dell'1-0 e segnando poi un gol di tacco (il primo stagionale). Lo scarso utilizzo deciso dallo Special One non si spiega con i numeri: lo scorso anno segnò 10 gol in campionato in 1553 minuti e 7 in Europa League, laureandosi capocannoniere della competizione. La Roma in estate poteva decidere se riscattarlo a 15 milioni, rinnovare il prestito con il Real Madrid (a 1 milione), oppure rimandarlo al mittente. Mou ha dato l'ok perché restasse. Da quel momento in poi, non ha quasi mai visto il campo. Prima di ieri era partito titolare solo nella nottataccia di Bodo, dopo la quale era finito tra gli epurati. Troppo tardi però. Il giocatore vuole andarsene e il Real è d'accordo. Per lui ci sono le offerte di Fiorentina e Crystal Palace.