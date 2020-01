L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha commentato così ai microfoni di Dazn la vittoria per 2-0 ottenuta contro la Roma.



RIPAGATI DELLA SFORTUNA - "Nelle ultime due partite del 2019 è successo un po’ di tutto. Oggi siamo stati ripagati anche se abbiamo fatto un’ottima gara contro una grande squadra. Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi. Tutte le occasioni della Roma sono state palle perse ingenuamente in uscita e bisogna migliorare".



FUTURO - "Bisogna concentrarsi in ogni partita su noi stessi e su quello che dobbiamo fare. Abbiamo raccolto quello che abbiamo meritato e abbiamo ricompensato le ultime due partite del 2019. La più bella è stata il 3 a 0 contro il Verona, abbiamo giocato ancora meglio. Se si confronta con la rosa della Roma allora probabilmente anche questa è una delle migliori partite dell’anno".