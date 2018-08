La Gazzetta dello Sport evidenzia i meriti di Walter Mazzarri e spiega come il tecnico toscano abbia messo all'angolo il collega nerazzurro con una sola mossa.



“L’Inter è rimasta negli spogliatoi, al fischio d’inizio del secondo atto si sono presentati undici figuranti, però bisogna riconoscere a Mazzarri quel che a Mazzarri appartiene. L’allenatore granata ha rovesciato partita e avversario con una mossa. Gli è bastato avanzare Soriano sulla sinistra, alla stessa altezza di Iago Falque sul lato opposto, per un 3-4-2-1 copia e incolla del sistema interista. Il Toro ha schiacciato gli spallettiani nei trenta metri davanti ad Handanovic. Quando Ljajic ha rilevato Soriano, la tendenza si è estremizzata. Ci sono stati periodi in cui le maglie nerazzurre non riuscivano a risalire la corrente di un centimetro”.