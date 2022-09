Scoprire la Serie A a 26 anni, imparare a conoscerla. E dimostrare di poterci stare, di essere capace di lottare con i più forti.. Un passo alla volta, con il lavoro e il sacrificio, con le lacrime e con il sudore, si è preso il palcoscenico più importante, quello che sognava da bambino. Dalle sfide con gli amici nelle strade di Napoli alle giovanili del Benevento,. Il salto di qualità è sotto gli occhi di tutti:, è diventato uno dei migliori esterni del campionato.Su e giù sulla fascia come il suo idolo Zanetti, a sinistra o a destra, accelerazioni, cross, assist e finalmente gol, il primo in Serie A, segnato all'Empoli. Il primo di tanti, perché Mazzocchi non ha nessuna intenzione di fermarsi.Con la Salernitana ha la possibilità di continuare a crescere e mettersi in mostra, quella Salernitana che ha fatto di tutto per non lasciarselo scappare.lo ha tenuto il patron Iervolino, che l'ha convinto in prima persona a rinnovare fino al 2026. Il presente di Mazzocchi dice Salernitana, il futuro chissà. Le big d'Italia gli hanno messo gli occhi addosso, ma non è tempo di pensare al mercato. C'è una fascia da arare, un compagno da servire, una salvezza da conquistare. Una maglia azzurra da prendersi.