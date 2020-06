Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss della semifinale di Coppa Italia che i nerazzurri giocheranno contro il Napoli: "Penso che il Napoli sia favorito sull'Inter, ma attenzione, che i nerazzurri fuori casa giocano molto bene e potrebbero sorprendere la squadra di Gattuso. Il discorso campionato, attualmente, per la squadra di Conte sembra chiuso, ma non si può mai sapere, nel calcio è sempre tutto possibile, aspettiamo e vediamo cosa succede".



SU MERTENS - "L'Inter si è mossa male, poteva mettere a segno un gran colpo prendendo Mertens. Il belga mi piace tantissimo, è un fuoriclasse, probabilmente si sono mossi in ritardo".