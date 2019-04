Sandro Mazzola, figlio del leggendario capitano granata Valentino, ha parlato sulle pagine del Corriere di Torino della scelta di disputare il derby della Mole il 4 maggio, nella data del 70esimo anniversario della tragedia di Superga. "Secondo me si dovrebbe cambiare giorno del derby", le sue parole: "Non so come e quando ma una soluzione andrà trovata. In certi casi c’è solo una cosa da fare: fermarsi, trovarsi, confrontarsi e trovare una via d’uscita. Perché ci sono delle cose che vanno tenute in considerazione e che non possono essere ignorate. Il 4 maggio non è un giorno come gli altri, il derby non è una partita come le altre".