Mbappé, cena all'Eliseo con Macron, Al-Khelaifi e l'Emiro del Qatar: 'Ci creerai ancora problemi'

Emmanuel Macron : "Vous allez encore nous créer des ennuis."



Ancora una volta il futuro di, numero 7 dele stella a livello planetario, è diventato una questione ben più grande del calcio in Francia. Il campione del Mondo 2018 ha ccon il Capo di Stato, il presidente del Psge l'Emiro del Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani.L'ex Monaco ha deciso di non attivare l'opzione di estensione dal 2024 al 2025 presente nel suo contratto rinnovato due estati fa con i capitolini: dietro questa scelta c'è la, che lo ha aspettato pazientemente per 24 mesi. Così facendo, il fenomeno di Bondy rinuncia a un ricchissimo bonus fedeltà e a una decina di milioni di euro all'anno di stipendio (da oltre 30 a circa 20, non gli va comunque male) per provare a vincere tutto con la maglia dei Blancos. Ma cosa prevede il menu di questa cena?Dalla Francia filtra che il Psg non ha intenzione di proporre un nuovo contratto a Mbappé. E' possibile che sia un ultimo tentativo di far attivare l'opzione già presente nell'attuale accordo, ma. Con il calciatore, infatti, ci sono anche nomi come Vincent(presidente della Lega calcio professionistica), Tony(presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024) e François(proprietario di Artemis, società dietro il Rennes).Ha fatto scalpore un labiale di Macron catturato dalle telecamere:, ha detto a Mbappé il presidente francese con un sorrisetto che probabilmente tradisce la natura scherzosa della battuta.