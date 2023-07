C'è un giocatore che in pieno mercato può scatenare un effetto domino talmente grande da coinvolgere quasi tutti i top club europei: sedovesse lasciare il Psg, si aprirebbero nuovi scenari per molti top player che potrebbero lasciare i rispettivi club. Intanto il Psg vuole provare a convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza nel 2024; se così non fosse, via subito per non perderlo a zero tra un anno. E poi si andrà su un sostituto. I profili che piacciono di più sono quelli di, per il quale la Juve vuole 60 milioni; più indietro c'è anche il gioiello dell'Atalantaper il quale i nerazzurri aspettano una proposta dal Manchester United (altro club interessato a una punta...).- Futuro intrecciati per Kane e Vlahovic, perché se il primo dovesse lasciare il Tottenham quello di Dusan è uno dei nomi fatti per sostituirlo al centro dell'attacco degli Spurs.. Per informazioni chiedere al Bayern Monaco, che nei giorni scorsi si è visto respingere l'ultima proposta da 80. Sì ma se Mbappé lascia il Psg dove va? Il Real Madrid è la squadra in pole per il classe '98, ormai da più di un anno. Al Khelaifi addirittura pensa ci sia già un pre accordo per il prossimo anno visto l'investimento molto alto che dovrebbe fare il Real per prenderlo subito.- In Francia raccontano anche di una super offerta dell'Al-Hilal, club che ha già preso Koulibaly, Ruven Neves e Milinkovic Savic: 200 milioni al Psg, altri 200 all'anno al giocatore. Il piano del club arabo sarebbe quello di far firmare Mbappé per due stagioni per poi mandarlo al Real Madrid. Occhio anche all'eventuale inserimento del Chelsea: sulla lista dei Blues c'è il nome di Vlahovic cerchiato in rosso, ma in Inghilterra raccontano di un timido interesse per Kylian., vicino al rinnovo e che può lasciare Napoli solo di fronte a un'offerta vicina ai 200 milioni di euro. Sullo sfondo c'è sempre Romelu Lukaku, in uscita dal Chelsea e al momento senza offerte tra le mani.