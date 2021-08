. E al centro della disputa c'è, l'enfant prodige del PSG che sogna il Real e spinge per partire subito, mandando su tutte le furie Leonardo e la proprietà qatariota. L'intervista fiume del dirigente brasiliano , con tanto di accuse neanche troppo velate alle merengues, ha definitivamente alzato il sipario su quella che può diventare l'operazione di mercato dell'estate e oscurare anche l'arrivo diall'ombra della Tour Eiffel o il possibile addio dialla Juventus: meno di una settimana per trovare la quadratura del cerchio, questa l'intenzione die del giocatore, ma abbattere il muro eretto dal Paris Saint-Germain è una missione estremamente complicata., una mossa che non ha scosso più di tanto il Real come riportano ambienti vicini al suo presidente. Il problema per il club madrileno è che la distanza da colmare è decisamente significativa, perché in serata è arrivato il prezzo definitivo fissato dal PSG:annuncia Le Parisien, una cifra che. Questa la condizione 'congrua' secondo i parigini per lasciar partire l'attaccante, fuori scala per il Madrid che è pronto sì ad alzare la propria offerta, tenendo però sempre in considerazione che si parla di un giocatore in scadenza di contratto e, dunque, libero di firmare con un altro club a febbraio.- La discrepanza è netta e l'irrigidimento dei due club sulle proprie posizioni non stupisce se si considera anche la spaccatura data dalla, con il Real fondatore ancora in lotta per il progetto e il PSG fermo oppositore fin dal principio. Le prossime ore saranno importanti per capire se il gap possa essere colmato o se il matrimonio tra Mbappé e il Real sia da rimandare alla prossima estate, ma se non fosse solo il Madrid a guardare tra le fila parigine? Tornano a farsi insistenti le voci su una 'vendetta' del Paris, pronto a tornare alla carica per, come lasciato intendere sui social anche da. Ancelotti ha messo il brasiliano tra gli incedibili e tra i perni del nuovo progetto, ma l'ex Flamengo è un vecchio pallino di Leonardo che già aveva accarezzato l'idea ai tempi del Milan e la scorsa estate ci aveva provato con più decisione, incassando il no secco del Real. E se l'arrivo di Kylian potrebbe ridisegnare i piani degli spagnoli, l'esito di questa operazione potrebbe anche segnare una crepa netta tra le due società in vista di affari futuri. Ore di riflessione, a pochi giorni dal mercato il caso Mbappé è più rovente che mai.