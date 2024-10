Getty Images

Mbappé e Vinicius lanciano il Real Madrid: Modric batte un record di Puskas

Redazione CM

15 minuti fa



Il Real Madrid vince 2-1 sul campo del Celta Vigo in una gara valida per la decima giornata di campionato nella Liga spagnola e aggancia al primo posto in classifica con 24 punti il Barcellona, atteso dal turno casalingo di domenica sera col Siviglia.



L'allenatore italiano Carlo Ancelotti viene ammonito per proteste in panchina e subito dopo Mbappé sblocca il risultato su passaggio di Camavinga.

Nella ripresa Swedberg segna la rete del momentaneo pareggio prima che Vinicius riporti avanti il Real Madrid su assist di Luka Modric.



Il centrocampista croato, entrato in campo 3 minuti prima al posto di Valverde, diventa il calciatore più "vecchio" a giocare una partita ufficiale con la maglia del Real Madrid a 39 anni e 40 giorni, battendo il record di Puskas nel lontano 1966.