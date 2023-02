Kylian Mbappé è sulla buona strada per essere di nuovo uno dei grandi protagonisti del calciomercato estivo. Il calciatore francese del Paris Saint-Germain non ha ancora dato indizi sul suo futuro. Come rivelato oggi dal quotidiano francese L'Equipe, la priorità è offrire un nuovo rinnovo milionario al fenomeno bleu, ma in caso di mancato accordo, il giocatore verrà messo ufficialmente sul mercato. Sulle sue tracce ci sono Real Madrid e Liverpool, le uniche a potersi permettere economicamente il francese.