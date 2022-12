Ines-Loan Rau, 32enne modella transessuale francese, ha confermato in un'intervista a ELLE la sua relazione con quello che a detta di molti è il miglior giocatore del mondo in questo momento: Kylian Mbappé, impegnato domenica nella finale dei Mondiali 2022 contro l'Argentina. Ines ha dichiarato: “Finalmente ho trovato un ragazzo che mi accetta per come sono”. L'amore è dunque altra benzina nel già esplosivo corpo di Mbappé.



