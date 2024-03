Mbappé: 'Il mio futuro non è più un tema per il PSG'. Henry e le richieste della madre-agente, che succede col Real Madrid?

La comunicazione ufficiale sulla prossima tappa della sua carriera si avvicina e Kylian Mbappé, impegnato in questi giorni con la nazionale francese per la doppia amichevole contro la Germania (che si è imposta sabato sera a Lione per 2-0 con gol di Wirtz e Havertz) e Cile (martedì 26, ore 21), è tornato ad affrontare le domande che gli sono state rivolte durante la trasmissione Telefoot di TF1. Il campione del mondo nel 2018 e vice-campione nel Mondiale del 2022 è tornato a ribadire i concetti espressi già in occasione della conferenza stampa della vigilia del match contro la Germania. “Prima degli Europei la gente saprà del mio futuro. Io sono molto calmo al riguardo, anche perché non è più un tema di attualità nel mio club - il Paris Saint-Germain - ormai nessuno me ne parla più. Sono molto rilassato e pronto per fare grandi cose agli Europei”.



SI RIAPRE TUTTO? - Senza dichiararlo in maniera esplicita, Kylian Mbappé ha sottolineato la conclusione della sua esperienza al PSG, iniziata nell’estate del 2017 con l’acquisto dal Monaco per 150 milioni di euro e arricchita sin qui dai 250 gol realizzati in 297 partite. Il Real Madrid rimane ovviamente la destinazione più probabile, a partire dal prossimo 1° luglio, anche se nei giorni scorsi alcune dichiarazioni di persone a lui vicine e alcune indiscrezioni hanno parzialmente rimescolato le carte. Per esempio, l’allenatore dell’Under 21 francese Thierry Henry, che rischia di doverne fare meno alle Olimpiadi di Parigi nel caso in cui Mbappé approdasse effettivamente al Madrid (che ha informalmente fatto sapere di non essere disposto a concedere nemmeno Mendy, Camavinga e Tchouameni in caso di eventuale chiamata), si è espresso così: "Kylian può andare dove vuole, prenderà la decisione giusta. Che sia al Real Madrid, come tutti pensano, o in qualsiasi altro posto. Chi dà per certo il passaggio al Real Madrid potrebbe sbagliarsi. L’unica cosa certa è che lascerà il PSG”.



BRACCIO DI FERRO - Non contribuirebbe alla buona riuscita dell’operazione, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS, nemmeno l’atteggiamento della madre agente Fayza Lamari, che avrebbe avanzato pretese economiche molto esose, tali da irrigidire il rapporto col presidente del Real Madrid Florentino. Tanto che lo stesso Mbappé sarebbe intervenuto per placare la madre invitandola a fare un passo indietro. Attualmente l’asso francese percepisce uno stipendio che tocca i 70 milioni di euro al Paris Saint-Germain, una cifra ben distante da quella che è stata fatta trapelare come l’offerta massima presentata dal Real Madrid, 20 milioni di euro netti a stagione. L’intesa non sarebbe dunque ancora così vicina, anche in considerazione del fatto che, liberandosi a costo zero, Mbappé e il suo entourage chiederanno una cospicua commissione ed un probabile premio alla firma.