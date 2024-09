Mbappé, il "traditore" torna a Parigi: cosa lo attende al Parco dei Principi

Non c'è solo una nazionale da riprendersi da indiscusso leader tecnico dopo un Europeo nel quale il suo contributo alla causa è stato davvero misero se rapportato al suo straordinario talento e alla capacità di trascinatore assoluto.- teatro della grande sfida di questa sera, valida per la prima giornata di Nations League –Una prima volta tutt'altro che banale, perché fino alla conclusione della sua avventura nella capitale francese il suo legame con l'ala ultrà della tifoseria è stato ottimo, tanto da non suscitare alcun tipo di contestazione nel momento in cui il suo definitivo sì al Real Madrid è divenuto realtà.consumato nella passata stagione dal campione del mondo del 2018, tanto che tra le parti è in atto da un paio di mesi un contenzioso legale su presunti arretrati che spetterebbero a Mbappé.Non mi aspetto una grande accoglienza, ma auguro al PSG ogni bene", ha chiosato il nuovo fenomeno del Real Madrid., in uno strano incastro tra calcio e politica che ha visto in prima linea pure il presidente Macron, che questa volta non è riuscito a convincere la stella della nazionale di Didier Deschamps a rimanere in patria.- Troppo forte il richiamo della camiseta blanca del Real Madrid - sogno sin da bambino di Kylian e di qualsiasi ragazzino che ambisca a diventare un giocatore professionista – e il desiderio di affermarsi come il nuovo riferimento del calcio mondiale. Alla corte di Ancelotti Mbappé è ancora nel pieno di un percorso di apprendistato che, al netto del gol contro l'Atalanta in Supercoppa Europea e della doppietta nell'ultimo turno di campionato contro il Betis Siviglia, non ha ancora prodotto l'intesa naturale con gli altri VIP della linea avanzata merengue, in particolare con Vinicius e Rodrygo.Ecco perché questa prima volta non potrà mai essere banale.