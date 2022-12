Kylian Mbappé non è riuscito a portare la sua Francia alla vittoria dei Mondiali nonostante la tripletta segnata all'Argentina. In una partita che non era per nulla partita bene, anzi, il primo tempo per i Bleus ha rasentato lo zero con Deschamps addirittura costretto a sostituire Giroud e Dembelé al 40esimo. Mbappé l'ha ribaltata nella ripresa, ma prima ancora nel corso dell'intervallo si è elevato a leader vero dello spogliatoio con un discorso motivazionale carico di rabbia e voglia di rivalsa svelato oggi dalla stampa francese.



CI TRATTANO DA IDIOTI - "Questa è la partita della vita e non potremmo giocare peggio. Che si fa? Conitnuiamo a farci trattare da idioti oppure iniziamo a mettere intensità e vincere i duelli? Diamo di più! E' la finale del Mondiale, siamo sotto di due gol, ma possiamo rimontare!. Oh ragazzi queste cose accadono solo una volta ogni 4 anni"