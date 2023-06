Kylian Mbappé ha voluto fare chiarezza sul suo presente e, con un comunicato mandato alla AFP, l'agenzia di stampa francese, ha specificato il motivo per cui, nella giornata di ieri, ha mandato al PSG una mail in cui ufficializzava di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza 30 giugno 2024 con il club parigino.



DECISIONE GIA' PRESA - Mbappé ha specificato che quella mail è servita soltanto a mettere nero su bianco quanto già concordato a voce con il club parigino il 15 luglio 2022 quando all'epoca firmò il nuovo contratto biennale con opzione per il 2025



IL TESTO DEL COMUNICATO - "La direzione del club incaricata del suo prolungamento è stata informata fino dal 15 luglio 2022 della sua decisione di non andare oltre il 2024. La mail aveva solo l'obiettivo di confermare per iscritto quanto aveva già chiarito oralmente all'epoca".