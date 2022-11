Il botto è ancora più forte perché segue di qualche ora il tonfo di Messi e della sua Argentina. Mbappé è delizioso e incontenibile, diverte e si diverte, pronto a scrivere la storia. Giroud è implacabile (51 gol, come Titi Henry e nessun altro nella storia dei Bleus), Rabiot decisivo, perché strappa il pareggio su passaggio di Theo Hernandez, e serve il primo assist al centravanti del Milan.una buona Australia, che fa ancora in tempo a qualificarsi, ma soprattutto lo scetticismo che si è alzato intorno ai Bleus nella lunga vigilia, mano a mano che aumentavano gl’infortunati, da ultimo il Pallone d’Oro Benzema. Non siamo alla Francia del ’98, quella con Deschamps in campo e tantissima Serie A intorno a lui e Zidane (da Desailly a Djorkaeff, ma anche Thuram e Candela e altri ancora) ma restiamo bacino di pesca importante per un calcio importante. Consoliamoci almeno così. La Francia è giovane e ha un vivaio florido e fortissimo, da anni diciamo di provare a imitarla, ma non abbiamo mai cominciato. Andare a Clairefontaine, per vedere come funziona. Altro che bla bla e le solite facce dei soliti noti.L’Argentina stecca invece in modo rumoroso e inatteso, poi però vai a guardareChi più chi meno, tutti buoni giocatori, li conosciamo da tempo, ma questo è il Mondiale e pensare di vincerlo con così tanti gregari diventa possibile solo se sarà super Messi, come mai è stato nei suoi 4 Mondiali precedenti. Con un Messi da 6, l’Argentina non vale la semifinale, cadrà prima. Lautaro perde il derby a distanza con Giroud, ma soprattutto rischia già il posto, contestato dalla critica argentina. Il Qatar è un esame anche per lui, il Mondiale stabilisce chi è un fuoriclasse o solo un buon giocatore.@GianniVisnadi