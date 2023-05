In Francia sono sicuri:di un altro anno, fino al giugno 2025, il suo attuale contratto, in scadenza il 30 giugno del 2024.a, quando il classe 1998 aveva rinnovato con il Psg con un: stipendio di 72 milioni di euro lordi a stagione (216 milioni in tre anni anni) e bonus alla firma di 180 milioni di euro (suddivisi in tre rate)., e per stato intendiamo sia il Qatar, che a livello di immagine non poteva permettersi di perderlo proprio nell'anno dei Mondiali, sia la Francia, i cui legami più o meno trasparenti con il Qatar sono noti e che fece pressione sul giocatore addirittura attraverso il presidente Macron.: i Mondiali ormai sono andati, per il Psg è sfumato per l'ennesima volta il sogno Champions League, e, con gli addii quasi certi diIn questo contesto,A questo punto,del club, l'emiro Tamim bin Hamad Al Thani, e al presidente Nasser Al-Khelaifi, che dovrannoil campione del Mondo del 2018, e attuale vice campione del Mondo, nel 2024che arriveranno durante l'estate del 2023., il club che Mbappé sogna da sempre e con il quale, riferiscono fonti spagnole, avrebbesulla parola. Quel che è sicuro è che sul fronte Mbappé-Psg-Real Madrid assisteremo a un'estate calda, l'ennesima. Intanto il francese sui social, vittima di ripetute offese razziste negli stadi spagnoli: "Non sei da solo, siamo con te e ti sosteniamo", scrive Mbappé al brasiliano,