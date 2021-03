Secondo l’Equipe, Kylian Mbappé ha chiesto tempo al PSG prima di prendere una decisione sul rinnovo del contratto, che altrimenti scadrà nel 2022. Tutti i più importanti club al mondo lo stanno corteggiando e Mbappé non vuole fare scelte precipitose. Con ogni probabilità quindi, secondo il quotidiano francese, la decisione - vedremo se sarà definitiva o no - verrà presa quest’estate, quando Mbappé comunicherà le sue intenzioni: o rinnoverà, o si cercherà di venderlo subito, per non rischiare di perderlo a zero.