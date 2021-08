Tic tac. Il tempo scorre, manca sempre meno alla fine del calciomercato e continua a esserci un grande punto di domanda sulla testa di Kylian Mbappé. L'uscita allo scoperto del Real Madrid, pronto a spendere una cifra pazzesca per un giocatore che va in scadenza tra dieci mesi, non ha spiazzato il Paris Saint-Germain, che continua a chiedere per il suo cartellino una cifra superiore ai 200 milioni. Duecento, un prezzo che va al di là di ogni logica di mercato, in quella che sembra essere una sfida a chi è più forte, nella quale le sfumature calcistiche non hanno un peso così determinante.



ULTIMATUM - Il Real Madrid - secondo quanto scrive Le Parisien - dopo aver alzato la proposta da 160 milioni a 170 più 10 di bonus ha deciso di fermarsi. Prendere o lasciare, vuole una risposta entro domani sera. Da lunedì in poi sarebbe dura muovere un giocatore di tale portata (che alle 13 deve essere a Clairefontaine per rispondere alla convocazione della Francia), si dovrebbero organizzare le visite e chiudere i contratti quasi con l'acqua alla gola. Il Psg per ora prende tempo, rimane sulle sue posizioni. Mbappé può partire solo per 200 milioni. Il giocatore, che vuole solo vestire il bianco e aspetta segnali, anche questa mattina si allenato regolarmente. Dopo aver abbracciato Leonardo al suo ingresso in campo, ha preso parte al torello e ha partecipato alla seduta sotto gli occhi attenti di Pochettino. Che domani, salvo sorprese, lo schiererà titolare contro il Reims.