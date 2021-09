Ancora una violazione delle norme anti-Covid per Wenston McKennie: dopo la festa organizzata a Torino nell'aprile scorso, quando a casa sua erano presenti anche Dybala ed Arthur, nella notte del 6 settembre è stato escluso dal match che la Nazionale americana ha pareggiato contro il Canada, per motivi che sono stati svelati dallo stesso giocatore su Instagram: "Sfortunatamente sono sospeso per la partita di stasera a causa di una violazione dei protocolli Covid della squadra. Mi dispiace per le mie azioni".La sua prima annata in bianconero era stata positiva, con 46 presenze e 6 gol totali. Ma il futuro di Wenston è sempre più lontano dalla Juventus.i di euro, una cifra che permetterebbe al direttore Federico Cherubini una maggiore libertà sul mercato. McKennie ha parecchi estimatori in Premier League e a gennaio è destinato a cambiare aria. Aston Villa e Tottenham si sono attivate da tempo e preparano una nuova missione, se la cura Allegri non dovesse funzionare allora il finale sarebbe scontato per il nazionale americano.