Una questione di superiorità tecnica e tattica rispetto alle principali avversarie, di gestione dello spogliatoio e diE ci sono i numeri a certificare dove la formazione nerazzurra stia facendo la differenza da 3 mesi a questa parte.- Si è detto più volte che la svolta sia arrivata quando Conte ha deciso di cambiare il modo di stare in campo dei propri calciatori, compensando la maggiore qualità offensiva portata da calciatori come Hakimi, Eriksen e Perisic con l'abbassamento del baricentro e rendendo la fase difensiva pressoché perfetta.- di nuovo capolista in Francia, con 7 -, che domina in Premier League dall'alto anche di un rendimento eccezionale del proprio reparto arretrato (7 gol subiti in 15 partite)., tanto da determinare i veri e propri exploit delledell'armata nerazzurra in questo lasso di tempo,e che tra le squadre in lizza per un posto Champions è quella che sta tendendo il ritmo più basso. La Juventus di Pirlo ha portato a casa 23 punti, ma non è bastato per colmare il gap creatosi in questa stagione rispetto la formazione di Conte e solo l'Atalanta, attualmente terza e in prepotente risalita, ha mantenuto un andamento regolare con i suoi 25 punti. Infine, un dato che appare emblematico della clamorosa differenza di condizione psico-fisica e di mentalità che oggi l'Inter può vantare a differenza delle altre:Un abisso tra sé e tutti gli altri, nel quale la formazione nerazzurra ha posto le fondamenta del suo scudetto numero 19.