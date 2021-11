Lo dice la classifica stilata da ESPN, che premia Achraf Hakimi, passato in estate dai nerazzurri al Paris Saint-Germain piglia tutto. 3 gol in Ligue 1, ancora a secco in Champions League, è già punto fermo dei parigini. Meglio di, secondo ESPN, un terzino che fa gli stessi assist di un trequartista. Ecco la top 10. Ah sì, c'è anche Denzel. Benjamindel