A volte basta una foto innocente e un commento piccante per far esplodere un post di instagram. È il caso ancora una volta di una delle coppie d'oro del nostro calcio, riformatasi in estate dopo la rottura e ora più solida che mai. Si tratta di Melissa Satta e dell'attaccante oggi alla Fiorentina ed ex-Milan, Sassuolo e Barcellona, Kevin-Prince Boateng.



La bellissima modella italiana ha infatti postato una foto in abito da sera, succinto e sexy con il decolleté in vista e molto corto sì, ma non esagerato se non semplicemente "scintillante" come scritto da Melissa nel commento alla foto. A far esplodere il tutto è stato però Boateng che commentando il post come spesso fa si è limitato ad usare l'emoticon "Vietato ai minori di 18 anni". Pioggia di like e di visualizzazioni, e noi vi mostriamo la FOTO e altre della bellissima Melissa nella nostra gallery.