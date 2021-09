Melissaha fatto ieri sera. Al termine della puntata, la showgirl ha scritto su Instagram le proprie sensazioni in merito: "Grazie per la pazienza e l’aiuto: sono un po’ come la Juve, ancora in rodaggio. La prima puntata è andata: studio nuovo, programma nuovo, compagni di avventure nuovi… Ma mi sono sentita subito a casa! Farò del mio meglio per essere all’altezza di questo Sky Calcio Club!".