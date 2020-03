Una settimana di vacanze in Turchia per raggiungere il suo compagno si sta trasformando in un'odissea per. Partita qualche giorno fa insieme al figlio Maddox per raggiungereche oggi gioca a Istanbul per il, le bellissima showgirl ed ex-Velina ha svelato su instagram che"Per ora la situazione è tranquilla.Cerchiamo di proteggerci, di proteggere il nostro Paese e gli altri Paesi… Rispettiamo le norme igieniche, laviamoci spesso le mani. Io spero solo di tornare presto”.Melissa rimarrà quindi in Turchia con la famiglia al completo e sebbene l'Italia sia sempre nel suo cuore per oradella loro quotidianità. Eccone alcuni nella nostra gallery.